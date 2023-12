Comment décorer son jardin pour les fêtes de fin d’année ?

Privilégiez le recyclage pour des préoccupations écologiques. La lumière fait partie des causes de tapage nocturne. Même pour Noël, pensez aux économies d’énergie.

Les décorations de Noël se jouent aussi à l'extérieur de la maison, et encore plus si vous avez un jardin. Si les États-Unis sont les maîtres en la matière, avec des rues et lotissements totalement décorés, des concours de décorations, et le mythique sapin de New-York mesurant 25 mètres de haut, vous avez aussi le droit de vous laisser tenter. Noël étant un moment de partage, voici quelques idées pour embellir votre extérieur durant les fêtes de fin d’année.

Comment allier décorations et fait maison ?

Il n’est pas nécessaire de dépenser des mille et des cents pour rendre son jardin festif. Misez avant tout sur le 100 % nature, en choisissant par exemple des objets à portée de main : des pommes de pin, des petites branches, du bois… Tout est bon pour mettre votre extérieur au goût de Noël. Sans oublier de ne pas négliger sa porte d’entrée en l’ornant d’une couronne de Noël à base de branches de sapin.

Vous pouvez également vous tourner vers les "DIY" (Do it yourself) en confectionnant vous-même votre décoration à partir de récupération. Par exemple, recyclez vos vieilles bouteilles et vos pots pour y insérer quelques bougies en guise d’illumination homemade. Attention néanmoins : Il vaut mieux utiliser des matériaux qui résistent au temps et aux intempéries en cas de neige ou de pluie. Il est donc préférable d’éviter toutes les créations en papier ou en tissu.

Les incontournables illuminations

Comment parler de décorations de Noël, sans parler des illuminations. Si vous souhaitez compléter l’option "nature", il est bien évidemment possible de donner de l’éclat à votre extérieur avec des guirlandes lumineuses à accrocher sur votre végétation. Scintillantes, LED, rouges, vertes, ou même dorées, des déclinaisons à énergie solaire sont disponibles dans les grandes enseignes de jardinerie afin de rester dans l’économie d’énergie même en période de fêtes. Pensez simplement à trouver des alternatives aux rallonges qui pourraient être endommagées par les intempéries avec des risques d’électrocution. Vous pouvez aussi opter pour des cache-prises étanches.

Mais attention : la lumière est une cause de tapage nocturne tout comme le bruit. En cas d’illuminations de Noël trop intenses ou trop nombreuses, le maire de la commune peut intervenir pour faire cesser les nuisances (art. R623-2 du Code pénal).

Agrémenter son jardin de figurines

L’avenir nous dira si des flocons tomberont pour les fêtes de fin d’année, ou s’il neigera suffisamment pour faire des bonhommes de neige. Pour autant, rien ne vous empêche d’agrémenter votre jardin de petites figures ou de grosses statues de Noël, trouvées dans vos jardineries habituelles qui proposent un large choix de figurines et de villages animés : des ours polaires, le Père Noël, des lutins, des rennes, des pingouins. Mais gare aux figurines trop bruyantes, vos voisins peuvent aussi porter plainte pour tapage nocturne.