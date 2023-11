Noël : pourquoi décorer sa maison tôt permet d'être plus heureux ?

Si la coutume voudrait que l’on patiente jusqu’à début décembre avant de plonger son intérieur dans une ambiance féérique, certains commencent bien plus tôt. Si vous êtes du genre à acheter boules, guirlandes et sapins courant novembre, ne culpabilisez plus : c’est bon pour le moral ! D’après une récente étude, installer ses décorations avant les premiers flocons de neige confère bonheur et réconfort.

Noël, son doux parfum de cannelle, ses beaux sapins, ses décorations scintillantes et ses grandes tablées généreuses… Portés par les chants traditionnels et classiques qui rythment les villes et les villages de France, nombreux sont ceux qui attendent les fêtes de fin d’année avec impatience. Passé Halloween, l’envie de redonner un air festival à son intérieur se fait même plus pressante chez certains. Ainsi, comment ne pas leur donner raison : quoi de mieux que le folklore de Noël pour empêcher l’automne de nous démoraliser ? À ceux qui n’attendront pas le mois de décembre pour dégainer leurs plus belles guirlandes, la science donne raison à votre impatience.

Quand faut-il installer ses décorations de Noël ?

Qui a exigé que les décorations de Noël soient installées uniquement à partir du 1ᵉʳ décembre alors que les téléfilms inondent déjà nos écrans ? Si la tradition voudrait que les sapins et leurs apparats soient mis en place le premier jour de l’Avent, soit le quatrième dimanche avant Noël, certains ne l’entendent pas de cette oreille. Pour de nombreux psychologues, c’est une bonne chose. Une étude réalisée par le psychanalyste anglais Steve McKeow suggère que décorer sa maison de bonne heure réduirait le stress et aiderait à retrouver le moral. "Les décorations de Noël évoquent les souvenirs d’enfance, des moments magiques… C’est pour cette raison que de les sortir en avance rend plus heureux !", affirme-t-il au média britannique Unilad.

Magie de Noël : pourquoi est-elle bénéfique pour notre santé mentale ?

Il faut dire qu’entre les calendriers de l’avent, les sucres d’orge, les plaids douillets, le chocolat chaud et Mariah Carey en bande-son de fin d’année, difficile de trouver plus réconfortant. "Dans un monde débordant de stress et d'anxiété, les gens aiment s'associer à des choses qui les rendent heureux et les décorations de Noël évoquent ces sentiments forts de l'enfance", explique le psychanalyste, qui encourage ces instants propices aux réunions de famille. Pour d’autres scientifiques aussi, les décorations de Noël n’auraient pas la seule vocation d’illuminer nos foyers, mais également de se faire du bien à soi. "Cela crée un changement neurologique qui peut produire du bonheur. Mettre les décorations de Noël va entraîner un pic de dopamine dans le cerveau, une hormone feel good", constate la psychologue Deborah Serani, citée dans Version Femina. Si vous hésitiez encore à transformer votre intérieur, foncez ! Les personnes qui vivent dans des maisons décorées sont réputées “plus amicaux et cohérents”, d’après une étude parue dans le Journal of Environmental Psychology.