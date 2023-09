Nos astuces imparables pour faire disparaître une rayure sur du verre

On devrait tous avoir ce petit produit miracle chez soi. La pierre d'argile peut vous servir à polir et à faire briller n'importe quelle surface, sans l'abîmer. Et cela est aussi vrai pour le verre. Si jamais une de vos vitres est endommagée, il vous suffit d'un peu de cette pâte magique pour la faire disparaître. On prélève une noisette qu'on dépose sur une éponge sèche. On frotte doucement la rayure en faisant, cette fois, des mouvements en huit. La méchante rayure fera aussitôt partie de l'histoire ancienne !