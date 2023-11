Nos astuces imparables pour nettoyer des joints de carrelage noircis

Avec le temps, les joints de carrelage peuvent s'encrasser et noircir. Pour leur rendre leur éclat et leur blancheur, rien ne vaut les astuces de grand-mère. Voici quelques astuces à connaître pour un nettoyage efficace et naturel.

Vos joints de carrelage sont entartrés ou noircis ? Cela arrive souvent. En effet, très sollicités, ils ont tendance à se salir rapidement. Non seulement, cela donne une apparence usée à votre pièce, mais avec le temps, ils perdent aussi leur fonction étanche. Pour leur donner un coup de propre (sans frotter pendant des heures), il existe de nombreuses astuces. On vous livre quelques trucs de grand-mère pour redonner de l'éclat à vos joints.

Le liquide vaisselle et le vinaigre blanc

Il n'est pas nécessaire de chercher des produits chimiques nocifs, mais simplement utiliser ceux que l'on possède déjà dans sa cuisine. Mélanger du vinaigre blanc avec quelques gouttes de liquide vaisselle et mélangez. Attrapez une brosse à dents usagée et frottez les joints de manière énergique. Il ne vous restera plus qu'à rincer à l'eau tiède : vos joints seront de nouveau tout blancs.

Le bicarbonate de soude

Produit multi-usage dans l'entretien de la maison, c'est un super allié pour décrasser les joints de carrelage. L'utiliser est d'une simplicité enfantine. Il suffit de diluer deux cuillères à soupe dans un litre d'eau chaude. Imbibez ensuite une éponge dans le mélange et de frotter le revêtement à nettoyer. Ensuite, rincez à l'eau claire pour admirer le résultat. Vous pouvez aussi réaliser une pâte en ajoutant un peu d'eau au bicarbonate de soude puis de l'appliquer sur les joints à décrasser. Frottez avec une brosse à dents et rincez le tout.

Le savon noir

Ce produit est d'une efficacité redoutable pour désincruster la saleté et blanchir des joints de carrelage, surtout sur une grande surface. On dépose tout simplement une couche de savon noir sur une brosse à poils durs et on frotte de manière circulaire la surface carrelée en insistant bien sur les joints. Le noir qui s'est déposé au fil du temps sera éliminé. Rincez à l'eau claire et laisser sécher. Cette astuce est particulièrement efficace pour nettoyer les joints d'une douche dans laquelle les résidus de savon ont tendance à s'accumuler.

Le citron salé

C'est une alternative au vinaigre blanc. L'acidité du fruit est parfaite pour détartrer naturellement les joints de carrelage. Pour cette astuce, il faut couper le citron en deux puis le tremper dans une coupelle de gros sel. Vous n'avez plus qu'à utiliser une moitié de fruit comme une éponge et de frotter la zone à nettoyer. On laisse ensuite agir pendant une heure avant de passer de l'eau claire pour rincer. Vos joints seront de nouveau brillants et d'une blancheur éclatante.

La pierre d'argile blanche

Ce produit écologique et économique est également multi-usage. Il nettoie, dégraisse, protège et détartre les surfaces en un rien de temps. On l'achète en grande surface ou dans les magasins bio. Pour l'utiliser, on attrape une éponge humide et on l'imbibe de pierre d'argile jusqu'à obtenir de la mousse. Il suffit ensuite de frotter les joints de carrelage avec l'éponge puis on rince ! Les salissures auront disparu et votre surface sera impeccable.