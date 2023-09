Nos astuces imparables pour neutraliser les mauvaises odeurs du frigo

On connaît les vertus de ce produit sur la peau, mais l'argile verte est très utile aussi pour nettoyer son intérieur et se débarrasser des mauvaises odeurs dans le frigo. Il suffit d'en placer dans une petite assiette ou n'importe quel récipient que l'on déposera dans le frigo. L'argile verte a des propriétés absorbantes et assainissantes et c'est un véritable désodorisant naturel qui élimine naturellement les effluves désagréables. On le change dès que les mauvaises odeurs reviennent. Vous pouvez aussi utiliser du marc de café pour assainir votre frigo.