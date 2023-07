Nos astuces pour dégivrer son congélateur rapidement

Dès que la glace a disparu du congélateur, il est important de nettoyer soigneusement avant de replacer les produits. Pour cela, on peut utiliser du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau. On nettoie avec une éponge imbibée les parois, la carrosserie, mais aussi les joints qui sont de véritables nids à bactéries. On rince à l'eau claire et l'on referme la porte. Avant de remettre les aliments, vérifiez que votre congélateur soit à la bonne température. Enfin, n'oubliez pas : pour que votre congélateur fonctionne correctement, il est important de procéder à son dégivrage au moins une fois par trimestre.