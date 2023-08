Nos astuces pour nettoyer son four naturellement et sans effort

Produit phare du nettoyage écologique et économique, le vinaigre blanc est un redoutable décapant, désinfectant et il n'est pas du tout agressif. Pour nettoyer vos vitres et leur redonner transparence et brillance, aspergez-les de vinaigre blanc et frottez délicatement avec une éponge puis rincez à l'eau claire. En quelques minutes, les éclaboussures auront disparu, la porte sera toute propre. Vous pouvez aussi utiliser le vinaigre blanc pour faire dissoudre les graisses à l'intérieur du four. Il vous suffit de le faire bouillir quelques instants avant de l'eau, et de placer la solution à l'intérieur dans un récipient adapté. On allume le four à 100° pendant une quinzaine de minutes. Une fois le four refroidi, on frotte avec une éponge, on rince avec un chiffon et on essuie. Votre four sera alors comme neuf !