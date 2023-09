Nos conseils pour bien choisir la laisse de votre chien

Plus la laisse est longue, plus le chien a de liberté de mouvement, mais aussi de latitude pour s'écarter de vous sur les côtés, et donc échapper à votre contrôle. Si vos promenades quotidiennes sont citadines et limitées aux trottoirs, une laisse courte (50 à 100 cm) évitera à votre chien d'avoir accès à la route et limitera ainsi les risques d'accidents avec les véhicules. Si, en revanche, vous l'emmenez promener dans une zone peu fréquentée et large, plus de longueur lui permettra de profiter lui aussi pleinement de la promenade. On trouve des longes pour chiens jusqu'à 20 mètres et vous pouvez en avoir plusieurs de différentes longueurs afin de l'adapter à la situation.

La longueur de laisse dépend tout autant du gabarit de l'animal. Pour un chiot ou un petit chien (jusqu'à 10 kg), vous pouvez opter pour un modèle de 2 mètres ou plus. Cela permet de faire l'apprentissage du jeune chien et de laisser de la liberté aux petits gabarits. Vous pourrez tirer dessus et ramener votre toutou rapidement en cas de danger ou de mauvais comportement. La laisse à enrouleur rétractable est alors pertinente.

Pour un chien de taille moyenne (10 à 20 kg), il vaut mieux pouvoir réagir vite et ne pas vous faire emporter par l'animal s'il vient à tirer fortement sur sa laisse. On privilégie donc des modèles plus courts, 1 à 2 mètres maximum.

Enfin, les grands chiens doivent être contrôlés et retenus, avec une laisse très courte de 50 à 100 cm maximum.

Bien sûr, cela dépend aussi du comportement général du chien et de votre capacité à le contrôler. Ces paramètres ne sont pas encore au point ? Gardez votre animal au plus près de vous et n'hésitez pas à revoir la longueur de la laisse quand la situation s'améliorera !