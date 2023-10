Nos conseils pour choisir la plante d'intérieur adaptée à son intérieur

C'est un critère à prendre en compte, surtout si vous vous absentez souvent ou que vous avez un peu la tête en l'air, niveau arrosage. Pour ne pas prendre de risque, on choisit des plantes qui ne réclament pas beaucoup d'eau : les yuccas, les ficus ginseng, pachira, tillandsias, aloe vera, sanseveria et autres dracénas supportent les arrosages irréguliers. En revanche, si vous choisissez des espèces gourmandes, pas de panique, il existe des astuces pour les hydrater en douceur et sans votre intervention. Les oyas, par exemple, se placent directement dans la terre et laissent filtrer l'eau progressivement.