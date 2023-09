Nos conseils pratiques pour faire de sa petite cour, un espace de rêve

Parce que l'espace est restreint, il faut faire des choix sur l'aménagement. Plutôt qu'une table de jardin, choisissez une table de bistrot. Le voile d'ombrage sera préféré à un parasol et on met le holà sur la décoration. Le but est d'être le plus pratique, minimaliste et épuré. On ne veut surtout pas encombrer l'espace, garder les accès dégagés et pouvoir circuler librement. Pour cela, on investit les bordures et les coins au maximum.