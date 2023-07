Cette technique va vous faire réaliser des économies d'eau dans le jardin !

Si vous avez chez vous un pot en terre cuite et sa soucoupe, c'est tout ce qu'il vous faut pour concevoir vous-même un olla. Commencez par vérifier que votre pot est poreux. Pour le savoir, il suffit de verser de l'eau, si le pot fonce, la porosité est bonne. Il vous faut ensuite combler le trou de drainage avec un bouchon en liège afin que l'eau ne s'évacue pas. Il est possible de le sceller avec du ciment, mais c'est beaucoup moins écologique.

Dans votre jardin, creusez un trou dans le secteur que vous souhaitez arroser par capillarité. Il doit être du même diamètre que votre olla. Disposez-le et laissez-le dépasser légèrement. Attention, le pot doit être bien droit et bien stable. Pour vous en assurer, n'hésitez pas à tasser la terre autour du pot. Vous n'avez plus qu'à remplir votre olla avec de l'eau et de le recouvrir avec la soucoupe afin de limiter l'évaporation. Pour retenir encore plus l'humidité, vous pouvez pailler l'olla afin qu'il soit encore plus efficace. Grâce à cette technique, vous n'aurez plus besoin d'arroser vos plantes et vous pouvez partir en vacances l'esprit léger sans vous soucier de l'arrosage. Une corvée en moins et des économies d'eau en plus !