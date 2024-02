15% des orangers de Valence ont disparu : l'agrume espagnol durement touché par la concurrence

L'orange est le troisième fruit le plus consommé en France. Elle vient le plus souvent d'une seule région, près de Valence, en Espagne. Comme certaines productions françaises, la production espagnole est concurrencée par des pays qui cassent les prix.

Vu d'en haut, c'est un ballet minutieusement chorégraphié. L'orange est cultivée dans l'est de l'Espagne depuis près de 800 ans. Entre décembre et mars, Jorge Garcia, propriétaire et directeur commercial, supervise la récolte de 1200 hectares d'orangers. La communauté de Valence est l'une des premières régions exportatrices d'agrumes au monde. Au total, 45 millions de kilos d'oranges et de mandarines sortent de l'immense entrepôt de Jorge chaque année.

15% des orangers ont disparu dans la région

Les oranges passent près d'une semaine sur les lieux, avant d'être exportées. Direction la France, l'Allemagne ou encore l'Asie. Mais l'orange espagnole est aujourd'hui menacée par la concurrence égyptienne et sud-africaine. Des fruits vendus moins cher, contre lesquels les petits producteurs valenciens ont du mal à lutter. En dix ans, 15% des orangers de la région ont disparu.

Pour résister, l'Espagne veut inventer les fruits du futur. Le plus grand centre de recherche européen sur les agrumes nous a ouvert ses portes. Pas de modification génétique, mais de longues années de travail pour sélectionner les variétés qui séduiront les consommateurs. Des agrumes uniques et 100% espagnols, pour espérer cultiver encore longtemps les oranges de Valence.