Bonus réparation : le montant de l'aide augmente, de nouveaux équipements bientôt concernés

Le bonus réparation, visant à inciter les particuliers à faire réparer leurs produits défectueux, va être "simplifié, élargi et augmenté" dès le 1ᵉʳ janvier, a annoncé vendredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. "Il faut l'avouer, des marques ont volontairement empêché la réparation de leurs produits", a-t-il rappelé dans un discours à Selongey (Côte-d'Or), usine historique du groupe français Seb, leader du petit équipement domestique.

L'ensemble des nouvelles mesures mises en place vise à "démontrer qu'on ne fait pas la croissance économique en faisant le pari de l'obsolescence programmée", a-t-il ajouté. Et de poursuivre : "Il n'est pas normal que, dans deux tiers des cas, on jette. Il n'est pas normal qu'on achète 16 millions de smartphones et qu'on n'en répare qu'un million". Voici, en détail, ce qui va changer.