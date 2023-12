Paiement par chèque : combien de temps pour l’encaisser ?

Le nombre de paiements par chèque a largement diminué ces dernières années en France. L’une des caractéristiques de ce système est que le paiement dépend de l’encaissement par le bénéficiaire. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps, car la durée de validité d’un chèque est limitée.

À l’époque des cartes bancaires, des virements en ligne et des paiements sans contact par smartphone, certains moyens de paiement peuvent apparaître quelque peu désuets. C’est le cas du chèque dont l’usage a nettement reculé en 15 ans. Selon les données de la Banque de France, il représentait en 2006 encore 26 % des paiements en monnaie scripturale (autre que les espèces). Mais en 2022, ce chiffre s'est effondré à 3 %. De nombreux pays ont même mis fin à son utilisation. La France présente d’ailleurs 80 % des émissions de chèque dans l'Union européenne. Son usage est maintenu, car les banques françaises ont obligation de proposer au moins un moyen de paiement gratuit. Il est aussi utile pour servir de caution, ou encore pour faire office de promesse de paiement, si le bénéficiaire ne s’engage à l’encaisser que plus tard.

Plusieurs délais pour encaisser un chèque

Dans les deux cas, le chèque peut être conservé pendant un certain temps. Mais il faut prendre garde à ne pas l’oublier dans un tiroir, car sa durée de vie est limitée. En principe, un chèque est valide pendant un an et huit jours à partir de la date qui est inscrite dessus. Au-delà de ce délai, votre banque peut refuser de l’encaisser. Ainsi, dans le cadre d’une caution pour un bien immobilier par exemple, le propriétaire a intérêt à l’encaisser. S’il ne le fait pas, le locataire n’a pas forcément besoin qu’on lui rende au-delà de ce délai. Cette règle tolère cependant quelques exceptions, avec des durées de validité légèrement prolongées.

La durée de validité d’un chèque peut être plus importante selon la zone géographique de son émission ou se son encaissement. Les personnes résidant dans les DOM-TOM bénéficient ainsi d’un délai de validité prolongé à un an et trente jours. Lorsque le chèque a été émis depuis un pays de l’Union européenne, un bénéficiaire français peut l’encaisser durant un an et vingt jours. Un dernier délai, enfin, concerne les chèques émis depuis l’étranger hors UE. Il est alors d’un an et soixante-dix jours.

Pourquoi il ne faut pas trop attendre pour encaisser un chèque ?

D’une manière générale, il est cependant déconseillé de recourir aux chèques pour des paiements venant de l’étranger. D’abord parce qu’en cas de problème, il sera plus difficile de faire valoir ses droits. Ensuite, parce que les banques peuvent appliquer des frais pour les paiements en devises étrangères. Conserver un chèque pendant de longs mois augmente également le risque de défaillance de l’émetteur (découvert, interdiction bancaire, décès, fermeture du compte…). Il peut aussi être alors plus difficile d’entrer en contact avec lui. À noter que l’expiration du chèque n’entraîne pas la disparition de la dette. Celui-ci ne vaut paiement que lorsqu’il a été dûment encaissé et débité. Si un créancier n’encaisse pas votre chèque à temps, il pourra donc exiger un nouveau paiement si le délai de prescription de la dette n’est pas dépassé.