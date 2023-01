Panier anti-inflation : "Face à une année difficile", Michel-Édouard Leclerc favorable au dispositif

D'autant que, souligne-t-il, les prix vont continuer d'augmenter. "L’alimentaire français et les produits courants sont déjà sur une tendance de 12 à 13%. La loi nous oblige à renégocier avec les industriels pour l’année en cours. Les tarifs sont compris entre 15% et 30%", rapporte le PDG. "Si vous avez 30% d’augmentation en amont, vous ne pouvez pas faire zéro à la fin", poursuit-il. Il appelle donc les décideurs à peser dans les négociations avec les industriels. "L’année dernière, on avait négocié des promotions, des avantages à la caisse, des rabais. Ils ne sont pas reconduits encore et on aborde donc l’année avec une pression inflationniste. (…) Si un industriel vous facture une hausse de 39%, vous êtes obligé de répercuter sur le prix", prévient-il