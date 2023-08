Panneaux solaires à 1 euro, fin des factures d’électricité, forte rentabilité… Gare aux arnaques photovoltaïques

En fonction de l’orientation, de la localisation et de l’inclinaison du toit sur lequel les panneaux sont collés, la rentabilité des panneaux solaires diffère très largement. Dans le meilleur des cas, avec une inclinaison du toit à 45°, plein sud en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, vous pourrez espérer un amortissement du prix d’achat en neuf ans minimum. Dans les Hauts-de-France, même plein Sud dans une inclinaison à 30°, il faudra attendre une quinzaine d’années. En l’occurrence, une rentabilité inférieure à dix ans doit immédiatement vous questionner. Servez-vous du formulaire "Evaluer mon devis photovoltaïque", proposé par l’Institut national de l’énergie solaire, pour vérifier la pertinence économique et écologique de votre projet et de vos devis correspondants.

Méfiez-vous des entreprises qui vous proposent des équipements complémentaires pour booster votre production d’électricité. Les "dispositifs d’optimisation" ou le "chauffe-eau thermodynamique" ne favorisent pas davantage la rentabilité, surtout si l’installation suppose un investissement plus important. Attention également aux entreprises qui ajoutent des pompes à chaleur ou des batteries : elles assurent que ces outils vous permettront de mieux utiliser l’électricité produite. Or, les systèmes de chauffage consomment beaucoup d’énergie et les panneaux solaires produisent peu d’électricité en hiver. "L’électricité la moins chère est celle que l’on ne consomme pas", rappelle l’Ademe (Agence pour la transition écologique). Si vous comptez faire des économies, préférez isoler votre logement.