Parking, garage, pièce en plus : comment gagner de l’argent grâce à la location entre particuliers

Le cas le plus classique est celui de la place de parking ou du garage non-utilisé. En principe, elle peut être louée sans grande contrainte de forme. Il suffira de définir le prix, la durée de location et le délai de préavis. Il faudra tout de même que le propriétaire fournisse un diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques liés à sa place de stationnement. La principale contrainte peut venir de la copropriété ou du propriétaire si vous êtes locataire. Un règlement de copropriété peut en effet interdire de louer sa place de parking. Parfois, il sera simplement possible de la proposer à une personne habitant déjà la résidence. La sous-location ne sera possible qu’avec l’accord du propriétaire.

Grâce à certaines applications comme Prendsmaplace, Zenpark ou Parkmatch, il est aussi possible de proposer des locations de courtes durées. Cela peut concerner quelques jours si vous partez en vacances, ou même quelques heures, par exemple si vous utilisez votre voiture pour aller travailler.