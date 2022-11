Pass Navigo : la Région Île-de-France étudie la possibilité d'une hausse à 90 euros

Les groupes de gauche au Conseil régional d'Ile-de-France dénoncent dans un communiqué une hausse "historique, inédite et injustifiable au regard des solutions alternatives qui existaient et que le Gouvernement et Valérie Pécresse ont repoussé au gré d’un jeu politicien irresponsable et contraire à l’intérêt des usagères et usagers des transports", rapporte BFMTV. L'opposition de gauche appelle à un grand rassemblement des usagers devant le siège du Conseil régional le 7 décembre, selon la chaine.