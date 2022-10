Carburants : Elisabeth Borne envisage des "réquisitions" ce lundi en cas de "situations très tendues"

"Je pense qu’il faut que chacun soit conscient qu’une réquisition ce n’est pas un outil banal. Le droit de grève est protégé dans notre constitution. Mais dès que les conditions ont été réunies, j’ai donné l’instruction aux Préfets de procéder aux réquisitions. Mais je voudrais que chacun soit conscient que la réquisition c’est un outil qui ne peut pas être utilisé de façon courante et qui ne peut être employée que quand on a une menace de trouble à l’ordre public", a rapporté Elisabeth Borne.

"On est à peu près à 30% de stations-service qui connaissent des problèmes d’approvisionnement sur au moins un carburant. C’est très différent en fonction des régions et il y en a où c’est très tendu notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, c'est trop", a regretté la cheffe du gouvernement en demandant aux salariés grévistes de TotalEnergies de "respecter l’accord majoritaire et de ne pas bloquer le pays".