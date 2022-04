Chips, margarine... Les industriels autorisés à remplacer l'huile de tournesol sans modifier les emballages

Selon Bercy, plusieurs centaines, voire un millier de références pourraient faire l'objet de ces demandes de dérogations, notamment des produits frits comme les chips ou les frites, ou panés, ou encore la margarine, des sauces, des pâtes à tartes, des conserves à l'huile...

Les industriels avaient saisi les services de Bercy il y a plusieurs semaines pour alerter sur les tensions d'approvisionnement en huile de tournesol et demander l'autorisation de modifier les recettes. L'ONG Foodwatch avait alors insisté sur la nécessité d'une "totale transparence", et a réagi mardi en saluant "l'effort de transparence des autorités". Elle a toutefois alerté "sur le casse-tête de l'accès à l'information pour les consommateurs", au mieux via des autocollants sur les emballages - "mais pas toujours" - ou via un QR code dans les magasins renvoyant vers le site internet de la Répression des fraudes (DGCCRF).