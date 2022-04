Pénurie d'huile de tournesol : les changements qui figureront sur les étiquettes

Les industriels devront finalement faire preuve de transparence, du moins en partie. Face à la pénurie provoquée par la guerre en Ukraine, le ministère de l'Économie avait autorisé le mardi 26 avril qu'elle soit remplacée dans des milliers de produits alimentaires. Et ce, sans avoir à changer leurs emballages durant six mois. En revanche, l’introduction d’un allergène ou de gluten devra être mentionnée immédiatement. Directement sur le produit, de façon visible et lisible. Même cas de figure, dans l'hypothèse où l'emballage comporte des allégations qui ne seraient plus vraies, comme "100% bio" ou "sans huile de palme" par exemple.

Trois jours après la décision de l'État d'accorder pour six mois maximum les industriels à modifier les recettes de leurs produits de consommation en cas de "difficultés avérées d'approvisionnement en matières premières", la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) apporte donc quelques précisions.

Les dérogations aux obligations règlementaires d'étiquetage ne seront accordées que si "elles ne mettent pas en danger la sécurité des consommateurs", et si "des conditions minimales d'information, proportionnées aux changements de recette, sont respectées", précise la DGCCRF dans un communiqué ce vendredi 29 avril.