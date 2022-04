Pénurie d'huile de tournesol : quelles alternatives pour les industriels ?

Biscuits, pots pour bébé, œufs, chips, pesto, frites, poulet, cakes, céréales, plats préparés, poisson pané, sauces... La liste des aliments concernés est impressionnante. En France, les autorités publiques et l’industrie agroalimentaire parlent de milliers de produits devant faire l’objet de dérogations. Tandis qu'en Europe, l'association européenne de l'industrie des huiles végétales et des farines protéiques reconnaît déjà que "les opérateurs en aval ont réagi rapidement en décidant de reformuler leurs recettes de produits afin de remplacer l'huile de tournesol. Dans le cas des huiles de friture, par exemple, il y a eu des remplacements d'huile de tournesol par l'huile de palme, l'huile de soja et l'huile de colza".