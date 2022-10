Pénurie : cinq conseils pour économiser votre carburant sur la route

Sur la route, la consommation de carburant dépend de nombreux critères. Parmi eux, le poids de la voiture : plus cet indicateur est élevé, plus vous consommez. Pour réaliser des économies, pensez donc à vider le coffre des objets lourds et inutiles, ou retirer la galerie de toit, qui, même vide, alourdit la voiture. "Les coffres de toit, les galeries, les porte-vélos et porte-skis provoquent une surconsommation de carburant de 10 à 20 %", écrit l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).