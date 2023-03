Pénurie de carburant dans les stations-service : les stocks sont-ils suffisants ?

Les automobilistes sont aussi inquiets et ont tendance à surconsommer. Face aux inquiétudes, ils essaient d'être prévoyants et n'hésitent pas à faire le plein. Et ce comportement risque très vite d'aggraver la situation. "À cause de ces blocages, les consommateurs achètent plus que d'habitude et donc vous avez un effet boule de neige qui crée des pénuries", comme l'explique Anne-Sophie Alsif, associée, cheffe économiste chez BDO France. Ce qui pourrait avoir une autre conséquence : faire grimper les prix des carburants à la pompe dans les jours qui viennent.