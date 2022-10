Pénurie de carburant : que dit le droit si je ne peux pas me rendre à mon travail ?

Pour qu’il y ait sanction, il faudrait qu’il y ait une faute. Ne pas venir au travail parce qu'on n’a plus d’essence ne traduit pas une inexécution fautive du contrat de travail, à moins d'"abus" ou de "mauvaise foi caractérisée" des salariés. Mais pour prouver sa bonne foi, "dès lors que vous avez une vraie impossibilité de faire le plein de carburant, vous devez envoyer un email à votre employeur dans les 48 h et mettre des photos - des stations essence proches de chez vous fermées avec des rubans de signalisation, des panneaux annonçant qu’il n’y a plus d’essence, et de votre jauge, prouvant que votre réservoir est vide...

"Dans la plupart des cas, ce sera considéré comme une absence autorisée dès lors que vous avez prévenu qu'il y avait une difficulté", affirme Diane Reboursier qui souligne néanmoins qu'"il faut d'abord essayer de trouver une solution alternative" : transports en commun, covoiturage, marche à pied, vélo...