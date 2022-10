Pénurie de carburants : au moins 10% des stations encore en difficulté, les prix en légère baisse

Dans les stations-service, le retour à la normale attendra encore. Mais la situation s'améliore. Alors que la grève de salariés de raffineries ne touche plus que deux sites de TotalEnergies, en Normandie et dans le Rhône, le nombre de stations manquant d'au moins un produit est en baisse. D'après le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, "sans doute un peu plus de 10% des stations sont encore en difficulté".

"Nous ne sommes plus du tout dans la situation que nous connaissions il y a 15 jours", a-t-il encore affirmé sur Franceinfo. Les difficultés sont toujours diverses selon les régions, l'Île-de-France, la Bourgogne-France-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes concentrant les pénuries.