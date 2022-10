Stations-service à sec : la faute à une "prophétie autoréalisatrice" ?

Alimenté par la peur, ce comportement humain à la fois individuel et collectif se retrouve dans de nombreux domaines. Ce fût notamment le cas l’été dernier quand l’huile de tournesol et la moutarde disparurent brutalement des rayons, en raison de difficultés d’approvisionnements. Pour de nombreux spécialistes, cette pénurie avait été alimentée, en grande partie, par les nombreux achats de précaution. Les consommateurs en achetaient plus qu’habituellement pour ensuite le stocker chez eux, au cas où.