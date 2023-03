La France confrontée à une pénurie de... Perrier

La première raison de ces difficultés sont les travaux en cours sur le site de Vergèze (Gard), qui perturbent les capacités de l'usine où la célèbre boisson est produite. Mais ce chantier coïncide avec d'autres crises indépendantes de la volonté de Nestlé. Dans un communiqué transmis au média spécialisé Rayon Boissons, le groupe pointe "des conditions d'exploitation de plus en plus difficiles ces derniers mois" avec notamment "des événements météorologiques devenus plus fréquents et plus intenses, avec une alternance d'épisodes de sécheresse et de fortes pluies".

Autre explication : la situation économique et le contexte mondial qui empêche Nestlé de "s'approvisionner correctement en matières premières". Le Perrier est ainsi victime des tensions... sur le gaz. Et pour cause, contrairement aux eaux naturellement gazeuses, la boisson de Nestlé est constituée de gaz carbonique alimentaire. Un CO2 qui subit des tensions depuis le début de la guerre en Ukraine.