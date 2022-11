Pénuries : les œufs vont-ils finir par manquer, eux aussi ?

La consommation d'œufs part donc à la hausse, au moment même où la production est au ralenti. Yves-Marie Beaudet, producteur d'œufs, a dû confiner la totalité de ses poules à cause de la grippe aviaire. "Avant tout, on est là pour protéger nos animaux", explique-t-il, "on les met à l’abri pour les empêcher d’attraper cette maladie". Depuis un an, plus de dix millions de volailles ont été abattues en France pour cette raison, c’est donc moins d'œufs sur le marché.