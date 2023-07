Pergola, arbres, voiles... nos astuces pour un jardin ombragé

Pour se préserver de la chaleur et des rayons du soleil, la toile (ou voile) d'ombrage est une solution idéale. Facile à fixer et légère, elle est également pratique, esthétique et peu onéreuse. Ces voiles triangulaires peuvent se fixer dans le mur et à des mâts plantés dans le sol ou avec deux points fixés sur le mur et une accroche sur mât. Vous avez la possibilité de jouer sur les hauteurs, créer des superpositions pour plus d'originalité.