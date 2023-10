Permis boite automatique : pourquoi est-il de plus en plus intéressant ?

Il y a encore quelques années, ce type de permis avait assez peu d’intérêt. En 2010, moins de 10 % des véhicules neufs immatriculés en France disposaient d’un embrayage automatique. Depuis, le marché a explosé et les ventes de voitures automatiques neuves ont dépassé celles des voitures manuelles. N’avoir que le permis boite automatique est donc nettement moins contraignant qu’autrefois. Les jeunes conducteurs, qui ont souvent peu de moyens, devront cependant anticiper que le marché de l’occasion n’a pas totalement rattrapé son retard en la matière. Une voiture automatique ancienne, et donc bon marché, sera plus difficile à trouver.