Permis de conduire, France Travail, prix du tabac... Ce qui change le 1ᵉʳ janvier 2024

De nombreux changements interviennent au 1ᵉʳ janvier 2024. Hausse des prix, permis de conduire, compost... Certaines de vos habitudes risquent d'être chamboulées. TF1info fait le point sur toutes ces nouveautés.

Argent

Hausse du Smic. Son montant est revalorisé de 1,13%. Les salariés au Smic à temps plein gagnent ainsi 1398,69 euros net par mois, soit une augmentation de 16 euros environ. Cette hausse s'explique en grande partie par l'inflation.

Hausse des pensions. Les retraites augmentent de 5,2%, pour "protéger tous les retraités contre l'inflation", expliquait le ministre de l'Économie, Bruno le Maire, en septembre dernier.

Hausse des salaires dans la fonction publique. Le point d'indice des rémunérations pour les agents de la fonction publique augmente de cinq points. Cette hausse concerne tous les agents, quelle que soit leur catégorie. En moyenne, ils gagnent 25 euros brut supplémentaires chaque mois.

Hausse du prix du timbre. Il augmente en moyenne de 8,3 %. Le timbre vert passe ainsi de 1,16 à 1,29 euro. La Poste explique que c'est la seule solution pour "assurer la pérennité du service universel postal".

Hausse du prix du paquet de cigarettes. Il faut débourser jusqu'à 1,50 euro de plus pour acheter un paquet de cigarettes. Les buralistes s'inquiètent de cette augmentation, craignant que cela ne favorise le commerce illicite. Le paquet de Marlboro Red, le plus vendu en France, revient désormais à 12,50 euros.

Augmentation du taux du PEL. Le taux du Plan épargne logement passe à 2,25%, contre 2% actuellement. Il permet d'accéder à des prêts immobiliers avantageux. De leur côté, les prêts à taux zéro (PTZ) sont prolongés. Leur montant maximum passe de 80.000 à 100.000 euros et concerne davantage de ménages et de villes. Six millions de personnes sont désormais éligibles.

Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Il suit l'inflation : ce barème progressif est revalorisé de 4,8 %. Les Français dont la rémunération a suivi le niveau d'inflation ne paieront donc pas plus d'impôts l'année prochaine.

Revalorisation et extension du bonus réparation. La prime qui permet de réparer des appareils électroniques et électroménagers augmente : 50 euros pour un lave-linge, 25 euros pour un écran de téléphone... De nouveaux appareils sont concernés par ce bonus. Le but : réparer ce qui peut l'être, au lieu d'acheter du neuf.

Pas de changement pour les titres restaurant. Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, les Français peuvent continuer à payer leurs courses alimentaires en tickets restaurant. Depuis août 2022, ils permettent d'acheter des produits non directement consommables, comme des pâtes, de la viande ou des légumes. Le plafond de 25 euros par jour reste lui aussi inchangé.

Emploi

Pôle Emploi devient France Travail. Dans le but d'atteindre 5% de chômage avant la fin du quinquennat, le gouvernement lance France Travail. Objectif : mieux accompagner les demandeurs d'emploi avec un nouveau "réseau", constitué des missions locales pour les jeunes et des Cap emploi pour les personnes handicapées. Les contrôles sont aussi renforcés.

Nouvelles conditions pour bénéficier du RSA. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont désormais automatiquement inscrits à France Travail mais ils doivent fournir 15 heures d'activité hebdomadaire. Les personnes concernées sont appelées à travailler en entreprise ou à suivre une formation, sous peine d'une suspension des allocations. Des exceptions sont prévues, notamment pour les parents isolés sans solution de garde.

Logement

Création de MaPrimeAdapt'. Le gouvernement veut encourager les personnes âgées ou en situation de handicap à rester chez elles en adaptant leur logement. La prime peut financer jusqu'à 70% du montant des travaux pour installer un monte-escalier ou aménager la salle de bain par exemple. Tous les plus de 70 ans pourront en bénéficier et à partir de 60 ans en cas de perte d'autonomie précoce.

Nouveauté pour MaPrimeRénov’. Cette prime pour rénover son logement existe depuis 2020. Désormais les ménages doivent faire appel à un professionnel, estampillé Mon Accompagnateur Rénov'. Ils doivent inciter à faire des travaux de grande ampleur, notamment pour améliorer les diagnostics énergétiques des logements.

Extension du Bail Réel Solidaire. Davantage de personnes peuvent bénéficier de ce dispositif, permettant d'accéder à la propriété à des prix jusqu'à 40% inférieurs à ceux du marché. Les plafonds de ressources sont augmentés, permettant à dix millions de Français d'en profiter.

Prime de 5000 euros pour les propriétaires ruraux Les propriétaires effectuant des travaux dans une résidence vacante dans les territoires ruraux peuvent demander une prime de 5000 euros, à condition de la mettre ensuite en location pour un public spécifique, comme les jeunes ou les entrepreneurs. Cette aide vise à dynamiser certains villages.

Voiture

Fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse L'amende, de 68 à 135 euros, est maintenue mais les conducteurs ne perdent plus de point sur leur permis, en cas d'excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.

Les voitures Crit’Air 4 interdites à la circulation. À Strasbourg, Grenoble et Lyon, il devient impossible de circuler avec un véhicule Crit’Air 4. C'était déjà le cas à Paris, Marseille et Rouen. Ces villes sont visées car elles dépassent les normes de qualité de l'air.

Permis de conduire dès 17 ans. Les jeunes peuvent désormais passer leur permis et conduire seuls dès l'âge de 17 ans. Cela concerne les conducteurs en conduite accompagnée ou classique. Cette mesure était particulièrement attendue dans les territoires ruraux et souhaitée par les jeunes pour gagner en autonomie.

Lancement du leasing social. C'était une promesse d'Emmanuel Macron : les 50% des ménages les plus modestes peuvent louer une voiture électrique à 100 euros par mois sur trois ans minimum. Les demandes sont à formuler sur un site internet dédié. Cette mesure vise à démocratiser les voitures électriques, souvent jugées trop chères.

Baisse du bonus écologique pour les voitures électriques. Les ménages les plus aisés ne peuvent toucher que 4000 euros, contre 5000 précédemment, pour l'achat d'une voiture électrique. En cause, un coût trop important pour les finances publiques.

Indemnité carburant de 100 euros. Au 1ᵉʳ janvier, le chèque carburant devient une indemnité. Elle est toujours versée en fonction des ressources mais plus de manière automatique et elle ne sera mise en place que lorsque les prix approcheront les deux euros le litre.

Écologie

Le compost devient obligatoire. Les collectivités ont l'obligation de mettre à disposition des points de collecte des biodéchets, au lieu de les jeter à la poubelle. Restes de fruits, coquilles d'œufs, arêtes de poisson... Beaucoup d'aliments sont compostables. L'Ademe estime pourtant que seulement un tiers de la population a accès à des points de collecte.

Moins d'emballage plastique pour les fruits et légumes. Le plastique à usage unique doit disparaître des rayons de produits frais mais il y a des exceptions : 29 aliments, comme les pommes de terre ou les carottes, peuvent continuer à être emballés avec du plastique.

Éducation

Début des cours d'empathie. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lance une expérimentation : des cours d'empathie seront dispensés dans 1000 écoles, à raison d'une à deux heures de cours par semaine à partir de la rentrée de janvier. L'objectif est de sensibiliser les enfants au harcèlement scolaire.

Allocation pour les élèves des lycées professionnels. Une aide financière est désormais versée aux lycéens en filière professionnelle pour valoriser les périodes passées en entreprise. Le montant varie selon la formation mais le forfait journalier tourne autour de 10 à 20 euros.