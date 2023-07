Perturbateurs endocriniens dans les jouets : la Commission européenne appelle à durcir les règles

Si les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont prohibées pour les produits à destination des moins de 14 ans, la révision législative propose d'étendre cette interdiction non seulement aux perturbateurs endocriniens, mais aussi aux substances qui présentent un danger pour les systèmes immunitaire, neurologique ou respiratoire. "Ces substances chimiques sont particulièrement nocives pour les enfants, car elles peuvent altérer le fonctionnement de leurs hormones, nuire à leur développement cognitif ou, plus généralement, avoir une incidence sur leur santé", explique la Commission. Des dérogations pourraient être accordées uniquement lorsqu'il n'existe pas de solutions de remplacement et à condition que la santé des enfants ne soit pas compromise.