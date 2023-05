Pesticides : fraises, épinards... voici les 12 fruits et légumes qui en contiennent le plus

Les fruits et légumes, pas si bons pour la santé ? Tout du moins pas tous, confirme à nouveau le classement de l'Environmental Working Group (EWG) qui publie chaque année une liste actualisée des cultures les plus chargées en pesticides. Si les fruits rouges figurent parmi les plus impactés, certaines variétés le sont encore plus que d'autres, détaille l'organisation à but non lucratif, qui place cette famille d'aliments en tête du podium avec une teneur en pesticides pour le moins élevée.

Plus en détail, les fraises seraient les fruits contenant à ce jour le plus de pesticides.