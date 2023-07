Peut-on faire des barbecues tout en étant écolo ?

Les inconditionnels du barbecue ne jurent que par le charbon de bois. Néanmoins, ce n'est sain ni pour la santé ni pour la planète, c'est la raison pour laquelle il faut bien le choisir et bien l'utiliser. On opte donc pour un charbon épuré, c'est-à-dire que son taux de carbone est supérieur à 85 % et composé de gros morceaux. L'idéal, par ailleurs, est de choisir du charbon FSC ou PEFC, issu d'une forêt à la gestion durable. Il existe aussi des alternatives : les briquettes de noix de coco fabriquées à partir des coques. La combustion est plus longue, l'odeur beaucoup moins forte et elles produisent beaucoup moins de fumée. Cependant, c'est plus cher que le charbon de bois classique. Les ceps de vigne sont aussi une solution pour un barbecue écologique et en plus, elles donnent plus de goût à la viande.