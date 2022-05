Comparateurs en ligne : qui se cache derrière les tests et avis d'experts ?

Robot-aspirateur, baume à lèvres, cordes à sauter… En tout, quelque 800 produits sont référencés. Du design au prix, en passant par les performances, chaque testeur passe tout au crible. Et, en fonction de ces critères, attribue une note pour chacun des modèles. Les produits sont loués parfois par l’équipe. Mais, le plus souvent, ce sont les marques elles-mêmes qui les envoient. De quoi poser la question de l'impartialité des notes qui leur sont attribuées. "Selectas" assure pour sa part que les tests sont réalisés en toute indépendance. "On a eu des marques qui nous ont envoyé des produits. On les a testés et on a trouvé qu’ils n’étaient pas bons. On a mis une mauvaise note, la marque était déçue mais tant pis", relate Robin Lespagnard, le fondateur du site.