Cour extérieure : nos conseils pour choisir le meilleur revêtement écolo

Authentique, naturelle, la pierre naturelle possède une faible empreinte écologique et est extraite de carrière française. Elle est de plus en plus plébiscitée par les particuliers pour l'aménagement des cours pavées. La pierre naturelle résiste aux grandes différences de températures et aux intempéries. Vous pouvez choisir la teinte et la taille de votre pierre pour un extérieur harmonieux. Petit plus : avec le temps, la pierre patine, ce qui donne un charme supplémentaire à votre cour.