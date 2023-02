Pimkie, Kookaï, Camaïeu... Pourquoi les enseignes françaises de prêt-à-porter sont-elles en difficulté ?

Pourquoi ces enseignes françaises périclitent, là où des marques comme H&M ou Zara continuent à tirer leur épingle du jeu ?

Même H&M et Zara ont eu des difficultés et ne sont plus aussi porteurs qu'à une certaine époque. Il y a un marché en France qui, depuis 2007-2008, est arrivé à maturité. Notamment parce que la croissance n'est plus aussi soutenue qu'avant. Il y a peut-être eu aussi des erreurs stratégiques qui sont propres à chacun, mais je crois surtout que c'est la conjonction de plusieurs éléments. Premier point, ce sont plutôt des chaînes françaises historiques, qui ont déjà plusieurs dizaines d'années d'ancienneté, et je pense que la pérennité est difficile dans un secteur comme la mode où ce qui compte beaucoup, c'est de se renouveler. Celles qui restent - c'est une sorte de sélection naturelle parmi les marques - sont les meilleures. Car aujourd'hui, quand on est une enseigne de mode, si on veut continuer à exister, il faut être plus attractif que les autres.

Après, énormément de nouveaux acteurs sont venus les concurrencer, comme Primark ou Shein. Ces nouvelles enseignes cassent les prix avec des méthodes de production qui soulèvent des questions, mais qui ont recours aux réseaux sociaux et aux influenceuses, ce qui fonctionne auprès des consommateurs. Or cela n'est pas dans la culture des chaînes historiques.