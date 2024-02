Piratage de données de santé : la vente de lunettes mise à l'arrêt ?

La cyberattaque contre des gestionnaires du tiers payant a des conséquences directes sur les achats des Français. Deux portails destinés aux professionnels de santé sont temporairement à l'arrêt... ce qui complique le remboursement des lunettes. Explications.

Si vous souhaitez acheter de nouvelles lunettes dans les prochains jours, le tour ne sera peut-être pas si simple. La récente cyberattaque contre des gestionnaires du tiers payant, qui concerne "plus de 33 millions" de Français selon la Cnil, complique sérieusement le travail des opticiens partout dans le pays. En cause ? La désactivation temporaire de deux sites utilisés par les professionnels de santé.

Revenir plus tard... ou avancer la somme

Lorsque vous achetez des lunettes, le prix total est réparti entre trois parties : la prise en charge de l'Assurance maladie, celle de la mutuelle, et votre reste à charge. Mais pour que l'opticien prenne en compte la participation de la mutuelle, il doit entrer toutes les informations sur des portails dédiés gérés par les opérateurs du tiers payant. Deux d'entre eux - Viamedis et Almerys - ont été touchés par le vol de données et déconnectés, selon Le Parisien. L'opticien ne peut donc pas réaliser la demande de prise en charge... et ainsi exonérer tout ou partie du prix à l'acheteur.

"Pour le moment, nous ne pouvons plus vendre de lunettes avec le tiers payant", déplore Stéphane Corfias, président du Rassemblement des opticiens de France, dans les colonnes du quotidien. "Nous ne savons pas quand le service sera de nouveau opérationnel."

Deux choix s'offrent donc aux Français concernés en attendant le retour à la normale. Le premier est d'avancer la somme : au moment de l'achat de la monture et des verres, le paiement comprend l'intégralité du prix, sans la (petite) prise en charge de l'Assurance maladie, avant que le remboursement partiel soit réalisé dès que tout rentrera dans l'ordre. Sinon, "nous incitons nos patients qui n'ont pas les moyens d'avancer la somme à revenir plus tard", précise Stéphane Corfias.