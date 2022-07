Pizzas Buitoni contaminées : les excuses du PDG de Nestlé peinent à convaincre les victimes

Au mois de mars dernier, Mila, sa fille de sept ans, est hospitalisée après avoir consommé une pizza de la marque Buitoni. Aujourd’hui, plus que des excuses, Sonia attend que les responsables soient condamnés. "Mila a encore des douleurs abdominales, elle se plaint, elle en pleure. Mais ce n’est pas parce que ma fille est encore auprès de nous qu’il faut oublier et passer à autre chose. On pourra peut-être passer à autre chose lorsque la justice aura fait la lumière sur toute cette affaire", poursuit Sonia.

Au cœur d’un scandale sanitaire, Buitoni, leader français de la pizza surgelée, est suspectée d’avoir causé la mort de deux enfants et d’en avoir intoxiqué des dizaines d’autres. Après de longs mois de silence, le président du groupe, Christophe Cornu, s’exprime enfin. "Plus qu’une crise, c’est un drame humain, où des familles et des enfants sont touchés. Je veux exprimer aujourd’hui ma plus profonde compassion. Et présenter mes excuses", a-t-il indiqué.