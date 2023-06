Placement SCPI : la solution d’épargne pour arrêter de se serrer la ceinture ?

Jean, 53 ans, souhaitait investir pour préparer sa retraite avec les SCPI. Il avait économisé un capital de 120 000 € qu’il a placé sur un panier de SCPI recommandées par son consultant de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23) :

- Une SCPI sur le e-commerce en Europe : pour bénéficier des atouts de ce secteur en pleine croissance

- Une SCPI multi-secteurs sur toute l’Europe : pour ne laisser de côté aucune opportunité

- Une SCPI sur la santé : secteur résilient marqué par une innovation constante et cohérent avec la tendance démographique

Théo Darroman, consultant de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) qui a conçu ce portefeuille avec Jean explique : "Avec un rendement cible qui pourrait être compris entre 5,5 % et 6 % sur l’ensemble du portefeuille de SCPI, Jean vient de se créer une rente d’environ 550 € par mois, et ce, sans aucune gestion. Sa retraite est encore loin, il va donc réinvestir ces revenus pour multiplier cette rente d’ici là"

Grâce à son consultant SCPI dédié à La Centrale des SCPI mais aussi grâce au site régulièrement mis à jour avec des fiches et des simulations SCPI et retraite, Jean a pu investir en ayant toutes les informations nécessaires et surtout le plus large choix de SCPI possible !

Investir en SCPI est la clé du succès pour se préparer une retraite aisée et épanouissante. En diversifiant son portefeuille SCPI, en réinvestissant les revenus et en bénéficiant d'une potentielle plus-value à la revente, l'investissement en SCPI peut contribuer à la construction d'un patrimoine solide et à la réalisation de ses objectifs financiers à long terme.

Ne vous contentez pas des miettes que vous laissent les placements bancaires, augmentez vraiment vos revenus à la retraite avec les SCPI qui rapportent jusqu’à plus de 6 % nets.