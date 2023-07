Planter des haies : ces erreurs courantes que l'on peut éviter

On évite de planter des haies en été, car le manque d'eau et la sécheresse empêcheront la plante de se développer. En hiver, c'est le gel qui va stopper le développement des radicelles. Les périodes idéales pour planter des haies sont l'automne et le début de l'hiver avant l'arrivée des gelées. En bref, on plante entre septembre et novembre. À cette époque, le sol est suffisamment chaud pour permettre aux petites racines secondaires de se développer. Par contre, si vous achetez des arbustes en motte, vous pouvez les mettre en terre au printemps.