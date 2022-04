Plantes, fleurs, légumes… nos conseils pour choisir les végétaux de votre jardin

Avoir une maison est un rêve pour beaucoup, le rêve est encore plus appréciable quand elle dispose d’un jardin que l’on va pouvoir façonner à son image. Mais attention, avant de choisir massifs, arbustes, fleurs ou autres légumes, il va falloir vous renseigner et pourquoi pas vous faire accompagner par un paysagiste.

La première chose à prendre en compte, c’est l’espace. C'est essentiel pour ne pas gêner ses voisins et abîmer votre jardin ou votre maison, notamment quand on veut mettre des arbres. Les espèces doivent être adaptées à la surface de votre espace. Il faut donc se renseigner sur leur taille future et la place que prennent leurs racines. Pour une petite terrasse ou d'un jardinet, on vous conseille de vous orienter vers des plantes grimpantes. Vous pourrez ainsi utiliser les murs, clôtures et les grillages pour développer votre jardin. La vigne vierge, le lierre et les glycines sont parfaits pour les particuliers qui n'ont guère le temps d’entretenir leurs murs végétaux.