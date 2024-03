Pompe à chaleur : ce qu’il faut savoir avant d’acheter

La pompe à chaleur est largement recommandée pour son intérêt environnemental et économique. On entend cependant parfois des critiques sur son efficacité, notamment l’hiver. En effet, selon les modèles, le rendement ne sera pas le même lorsqu’il fait très froid.

C’est un outil dont on entend énormément parler depuis quelques années, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage énergétique et le dérèglement climatique. La pompe à chaleur est régulièrement présentée comme une solution à la fois économique et écologique pour chauffer son domicile. Mais il n’est pas rare d’entendre aussi des commentaires plus nuancés quant à sa réelle efficacité, notamment en période de grand froid. Si, sur le papier, la pompe à chaleur a bien des avantages, il faut comprendre son mode de fonctionnement et ses caractéristiques pour bien l’utiliser.

Comment fonctionne la pompe à chaleur ?

Le principe de la pompe à chaleur (ou PAC) est de capter les calories présentes dans l’environnement et de les utiliser pour générer de la chaleur via un système de compression. Selon les modèles, elle va utiliser les calories présentes dans l’air (PAC aérothermique) dans le sol (PAC géothermique) ou dans les nappes phréatiques (PAC aquathermenique). Cela permet de créer davantage d’énergie qu’elle n’en consomme. À long terme, cela est donc aussi bon pour l’environnement que pour la facture d’électricité, du moins en théorie.

La pompe à chaleur est-elle efficace l’hiver ?

C’est une question que l’on entend souvent. Puisque la pompe à chaleur utilise les calories de l’environnement, peut-elle fonctionner lorsque les températures sont très faibles ? En principe, oui. Même en cas de températures négatives, elle peut générer de la chaleur. En revanche, cela nécessitera davantage d’énergie et votre PAC consommera donc plus. Cela est d’autant plus vrai pour les pompes à chaleur aérothermiques. En cas de vague de froid, elle peut être insuffisante.

Selon la rigueur des hivers de votre région, il faudra peut-être mieux opter pour un modèle géothermique. Mais le principe de la pompe à chaleur est adapté aux climats rudes. D’ailleurs, en Europe, les pays scandinaves sont ceux où on en trouve le plus. Il faut également tenir compte du reste de votre installation. Par exemple, un plancher chauffant atteint une température bien moindre que des radiateurs. La pompe à chaleur aura donc besoin de moins d’énergie.

Comment connaître le niveau d’efficacité d’une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur affichent une note comprise entre un et cinq. Il s’agit du rapport entre l’énergie produite et l’énergie consommée. Par exemple, une PAC qui produit quatre KWh lorsqu’elle en consomme un, affichera un score de 4. On trouve souvent ce chiffre sous l’indication COP pour "coefficient de performance". Il faut cependant mieux se fier au SCOP ou "coefficient de performance saisonnier". Le COP est en effet calculé en laboratoire selon des conditions moyennes. Le SCOP, quant à lui, vous indiquera dans le détail les performances de la pompe selon la température extérieure et vous aiguillera donc mieux dans votre choix. Gardez enfin à l’esprit qu’une pompe à chaleur installée dans une habitation mal isolée aura forcément un effet limité.