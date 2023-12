Miel : ce qui va bientôt changer sur les étiquettes

L'origine géographique du miel va enfin être indiquée, suivant l'application d'une directive européenne récemment adoptée. Une nouvelle réglementation qui devrait profiter aux consommateurs, mais aussi aux producteurs français. C'est ce qu'a constaté le 20H de TF1.

Nous avons eu beau chercher et y goûter, mais moyen de savoir d'où venait le pot de miel que nous venions d'acheter... Si ce n'est une inscription ressemblant à des noms de pays. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés voir un spécialiste. "C'est un pot de miel assemblé, majoritairement provenant d'Ukraine, Argentine, Roumanie, Espagne et Hongrie", nous indique Alexandre Valgrès, apiculteur, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Cinq pays d'origine dans ce pot, et aucune autre information. Car jusqu'à présent, la loi n'imposait pas aux miels importés d'afficher leur composition sur l'étiquette. Or, notre spécialiste en est convaincu : cela peut causer beaucoup de tromperie pour le consommateur. "Ça peut être un mélange de miel, parfois avec des ajouts de matières sucrées. C'est souvent l'ajout de sirop de sucre, à base de sirop de riz venu des pays d'Asie", explique-t-il.

Une directive européenne récemment adoptée

La pratique est totalement illégale. Pourtant, selon une récente étude, près d'un pot de miel sur deux importés en Europe est frelaté. Pour éviter ce genre d'arnaque, d'ici peu, tous les pots devront clairement indiquer l'origine du miel, car le Parlement européen a voté, mardi 12 décembre, la "directive miel", qui impose de préciser si le produit a subi une transformation et, en cas de mélange, le pourcentage exact de tous les miels qui le composent.

Une mesure qui séduit les consommateurs que nous avons rencontrés. "C'est vrai que quand on arrive dans un rayon et qu'il y a tant de choix, on ne sait plus trop. Donc les indications, je pense que ça va servir à beaucoup de personnes", apprécie ainsi une cliente.

Les apiculteurs aussi attendent cette nouvelle réglementation avec impatience. Car beaucoup ont du mal à écouler leur marchandise face à la concurrence étrangère. "On entend parler de miels à moins de 2 euros le kilo et nous, en tant que producteurs français, à ce prix-là, on ne peut pas faire. On est morts", souligne Florent Maugeais.

Pour éviter de vous faire avoir au moment de choisir, privilégiez toujours sur lequel le nom du producteur est affiché, c'est souvent gage de qualité.