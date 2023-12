A-t-on le droit de vendre les aliments produits dans son jardin ?

Vous pouvez vendre ponctuellement vos fruits et légumes en tant que particulier. Les ventes doivent respecter certaines conditions. Déclarer cette activité sous la forme d’une entreprise permet une plus grande flexibilité de vente.

Est-ce possible de faire de sa production personnelle un complément de revenus ? La réponse est oui, mais à certaines conditions. Toute vente de produits alimentaires doit faire l’objet d’une déclaration officielle de revenus. On fait le point sur les règles à connaître pour vendre votre production en toute légalité.

Toute production personnelle est-elle vendable ?

Même s’il ne s’agit pas d’une activité principale, tout particulier a le droit de vendre sa production de fruits et légumes. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire. Attention toutefois, puisque les revenus engendrés par cette activité commerciale doivent être déclarés. Sinon, il s’agit d’une activité dissimulée, ce qui est illégal. Cela n’est pas valable pour le miel, pour lequel une déclaration d’entreprise est obligatoire afin de le commercialiser. De même pour les œufs. Leur vente est réservée aux professionnels, pour une raison de traçabilité.

Comment vendre sa production occasionnellement ?

S’il s’agit de vendre le surplus de la production de votre jardin, alors vous pouvez le faire sans disposer d’un statut particulier. Néanmoins, il est interdit de vendre ce type de produits devant chez vous. Le bouche-à-oreille peut être un bon moyen pour vendre vos fruits et légumes à vos voisins par exemple. Bien qu’il faille les déclarer, les revenus de ces ventes ne seront pas imposables, si votre potager est accolé à votre maison et qu’il ne dépasse pas les 500 m², indique le site du Service public.

Quelle démarche pour vendre sa production régulièrement ?

Pour vendre sa production de manière régulière et en toute légalité, il est impératif de déclarer son activité professionnelle et les revenus qui en découlent, peut-on lire sur le site internet de Legalvision. Pour déclarer ces revenus commerciaux, l’étape première est d’établir la forme juridique de l’entreprise. Plusieurs possibilités existent, selon le type d’activité pratiquée et le niveau de protection souhaité : la micro-entreprise, l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou encore la SASU (société par action simplifiée unipersonnelle). La micro-entreprise est la forme juridique la plus simple, si vos revenus ne dépassent pas les 77 700 €. En déclarant la vente de vos produits comme étant une activité professionnelle, cela vous permet par exemple de prétendre à une place sur un marché ou de faire une demande à la mairie pour vendre devant chez vous.