Cette technique vous aide à garder vos cultures en bonne santé

C'est l'action de déplanter un végétal afin de le planter dans un nouvel endroit. Généralement, on repique les jeunes pousses et jeunes semis cultivés sous serre, en châssis, en godet ou dans une pépinière pour les mettre en pleine terre dans le but de leur offrir suffisamment d'espace pour se développer correctement. On repique également les plants qui ont été semés de manière très serrée. Elles pourront développer leurs racines et cela évite, par ailleurs, le développement des maladies.