"Poule post" : pourquoi la poule est une alliée de taille pour recycler vos déchets ?

Épluchures, légumes, viandes, pains, charcuteries, la poule pondeuse est omnivore et elle mange presque tout. Elle peut consommer environ 50 kg de déchets alimentaires par an. Quand on sait qu'un Français produit 365 kg d'ordures ménagères, ce n'est pas négligeable. On considère que deux poules adoptées pour une famille de quatre personnes suffisent à réduire un tiers des ordures. C'est non seulement un gain de temps, car on n'en perd pas moins à sortir les poubelles, mais c'est aussi un geste écologique. Néanmoins, il faudra veiller à compléter l'alimentation des poules avec une poignée de céréales par jour pour assurer son bien-être. Et on évite de lui donner la peau des agrumes, de bananes ou d'avocats, les pommes de terres crues et leurs épluchures ou encore le marc de café, les pelures d'oignons et de poireaux.