Pour la Saint-Valentin : évitez les roses, préférez les fleurs locales et de saison

Pour la Saint-Valentin, l'incontournable pour offrir à sa moitié, c'est la rose rouge. Une fleur qui symbolise l'amour et la passion, mais qui n'est pourtant pas très écologique. Comme alternatives, privilégiez plutôt les fleurs locales et de saison.

La Saint-Valentin approche à grands pas. Vous allez probablement vous rendre chez le fleuriste pour acheter... un bouquet de roses rouges, sans surprise. En effet, c'est la star des fleurs. Elle représente 60 % des fleurs offertes pendant la Saint-Valentin. Et pourtant, elles ont un parfum d'ailleurs.

Environ 85 % des fleurs vendues en France sont cultivées à l'étranger. En 2019, les importations françaises de fleurs provenaient à 84 % des Pays-Bas, selon l'office FranceAgriMer. La rose ne fait pas exception à la règle : elle représente 43,5 % de l'ensemble des fleurs importées. Mais la rose peut venir d'encore plus loin, notamment du Kenya (11 %), de l'Équateur (2,4 %) et de l'Éthiopie (1 %).

Coup dur, donc, pour l'empreinte carbone. Un bouquet de 25 roses polluerait autant qu’une balade en voiture de 20 km. De la même manière, il faudrait entre 7 et 30 litres d’eau pour un seul bouton, mais aussi des pesticides. Nos bouquets contiennent entre 4 et 25 pesticides, certains étant même interdits. De quoi alourdir encore un peu plus leur bilan environnemental. Et cerise sur le gâteau : à la date de la Saint-Valentin, la rose n'est pas une fleur de saison. Celle-ci fleurit du mois de mars au mois de juin.

Fleurs de saison, le bonheur près de chez vous Source : JT 13h Semaine

Offrir des fleurs durables

Mais alors, quelles fleurs offrir à la place des roses ? La plupart des fleurs fraîches viennent du sud de la France. Le Var fournit 40 % des fleurs vendues en France. Vous aurez alors des fleurs plus fraîches, coupées quelques heures auparavant, contrairement à celles venant de l’étranger. Ainsi, le bouquet tiendra plus longtemps dans un vase et aura moins d'impact sur l'environnement. Pour faire plaisir à votre moitié, préférez des fleurs locales et de saison. Pas de panique, vous aurez le choix du roi avec les tulipes, les jonquilles, les camélias, les iris, le jasmin, le mimosa, mais aussi les anémones, les renoncules, les œillets, les giroflées, les amaryllis et les hellébores.

De multiples initiatives ont fleuri ces dernières années pour soutenir la fleur made in France et réduire l'empreinte carbone de nos bouquets, à l’instar du label Fleurs de France, créé en 2015 pour promouvoir les végétaux produits sur le territoire. La certification Plante Bleue garantit, elle, une démarche de production nationale soucieuse de l'environnement.

Des associations œuvrent aussi à rapprocher les clients des fleurs locales, comme le "Collectif de la fleur française" qui regroupe quelque 200 fermes florales, ainsi que des grossistes et des fleuristes. Il y a aussi le réseau "Fleurs d'ici", une plateforme de distribution et de livraison de fleurs 100 % locales et éthiques. Des chaînes, comme Aquarelle, explorent également ce créneau.

Dernière option, tout aussi écologique, si vous voulez que vos fleurs durent dans le temps : les fleurs séchées ou stabilisées. Les fleurs fraîches sont trempées dans de la glycérine végétale. Une fois séchées, elles sont censées conserver leur apparence pendant plusieurs mois.