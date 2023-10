Pourquoi adopter la rotation des cultures pour mon potager ?

La rotation des cultures permet de protéger les végétaux, mais aussi de ne pas épuiser les sols. En effet, les parasites et champignons s'attaquent à un type de cultures en particulier. Si vous cultivez les mêmes végétaux chaque année, les maladies vont se propager. Par ailleurs, les plantes se nourrissent des mêmes nutriments. Si vous exploitez le sol en continu avec la même espèce, elle aura tendance à drainer ces nutriments et à appauvrir la terre. Enfin, les sols sont plus sensibles à l'érosion avec la plantation d'une même espèce. Son système racinaire va pomper l'eau selon ses besoins et le sol finit par s'éroder. En optant pour la rotation des cultures, vous remédiez à ces problèmes et vous bénéficiez d'un meilleur rendement et vos végétaux seront en meilleure santé.